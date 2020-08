Juventus, la carica di Bonucci: “C’è voglia di ribaltare il risultato, stiamo bene” (Di giovedì 6 agosto 2020) Oltre a Sarri anche Leonardo Bonucci ha commentato la sfida di venerdì sera della Juventus contro il Lione. Il difensore si aspetta una grande partita dei bianconeri all'Allianz Stadium.LE PAROLE DI Bonuccicaption id="attachment 986961" align="alignnone" width="300" Bonucci (getty images)/captionQueste le sue parole in conferenza: "stiamo bene. Abbiamo ottenuto l’obiettivo principale, che era quello di vincere lo Scudetto. vogliamo fare una grande partita domani sera, c’è voglia di ribaltare il risultato. Possiamo fare bene, facendo un grande lavoro di squadra. Sono i dettagli a fare la differenza, domani sera lo dovremo fare per tutti i minuti e per tutti i secondi. Domani ci giochiamo una parte ... Leggi su itasportpress

