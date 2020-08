Juvecaserta esclusa dall’A2,D’Andrea: “Ripartiamo dalla B, non accetteremo altre soluzioni” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Lo Sporting Club Juvecaserta è stata esclusa dal campionato di serie A2. Lo ha deciso il Consiglio Federale della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), che si è riunito oggi a Roma; l’organo della Federazione ha deliberato sulla base dei controlli della ComTec, che già una settimana fa aveva dato parere negativo all’iscrizione della società casertana ritenendo non rispettati i requisiti minimi richiesti per il rapporto tra indebitamento, ricavi e patrimonio netto. Vano lo sforzo del presidente Nicola D’Andrea, che aveva acquistato appena nel giugno scorso la proprietà del club acquisendola dall’ex patron Raffaele Iavazzi. Già nel 2017 la Juvecaserta, allora proprio di Iavazzi, non era riuscita ad iscriversi all’A2 e la ... Leggi su anteprima24

