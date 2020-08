Juve-Lione, Sarri, David Silva-Lazio, Marquez, Perez e Jakobsen: : le notizie sportive del giorno (Di giovedì 6 agosto 2020) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 6 agosto - 18:16 Leggi su gazzetta

juventusfc : FOCUS ?? I Nostri avversari di venerdì! ?? @OL ?? - juventusfc : Qui Training Center. Inizia l'operazione #UCL ?? - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - junews24com : Juve Lione senza tifosi, Bonucci: «Dovremo tirar fuori qualcosa in più» - - Sport_Mediaset : #Champions, #Garcia forte del vantaggio: 'Destino nelle nostre mani'. Il tecnico del #Lione: 'Partiamo comunque all… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Lione

Rudi Garcia cercherà di difendere l'1-0 dell'andata allo Juventus Stadium: "Il destino è nelle nostre mani, ma con una squadra forte come la Juventus possiamo dire che partiamo alla pari". Il tecnico ...Rifinitura all’Allianz Stadium per il Lione prima della sfida Champions contro la Juventus. I francesi partono dall’1-0 dell’andata e possono contare nuovamente su Depay, assente in Francia. Proprio l ...