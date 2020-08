Justin Bieber e sua moglie, battesimo nel lago: le foto su Instagram (Di giovedì 6 agosto 2020) Justin Bieber e sua moglie Hailey Baldwin nelle foto del battesimo pubblicate su Instagram dal cantante: i due sono immersi nelle acque di un lago per uno dei 'momenti più speciali' vissuti da entrambi. Justin Bieber ha pubblicato le foto del suo battesimo su Instagram, il cantante e la moglie Hailey Baldwin hanno ricevuto il Sacramento immergendosi nelle acque di un lago. Justin Bieber e la moglie Hailey Baldwin non hanno mai nascosto la loro profonda fede. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2009 e dopo essersi lasciati si sono rincontrati nel 2018 durante un servizio religioso a New York ... Leggi su movieplayer

Justin Bieber e la moglie Hailey Baldwin non hanno mai nascosto la loro profonda fede. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2009 e dopo essersi lasciati si sono rincontrati nel 2018 durante un serv ...

Selena Gomez e Justin Bieber al compleanno di Justin

