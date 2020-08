Jennifer Lawrence rivende il suo attico a New York perdendo 5.7 milioni di dollari (Di giovedì 6 agosto 2020) Jennifer Lawrence non ha avuto molta fortuna in campo immobiliare: ha venduto il suo attico a New York perdendo 5.7 milioni di dollari. Jennifer Lawrence ha rivenduto il suo attico a New York subendo una perdita di quasi 6 milioni di dollari dopo averlo ceduto a una cifra di molto inferiore al prezzo di mercato. Il premio Oscar aveva messo in vendita la sua proprietà un anno fa e ha successivamente dovuto ridimensionare le sue richieste economiche prima di raggiungere un accordo. L'abitazione di oltre 4.000 metri quadrati situata nell'Upper East Side era stata acquistata da Jennifer Lawrence nel 2016 con un investimento di 15.6 ... Leggi su movieplayer

