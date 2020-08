Itinerario Unesco Creator Vesevo, dalla Regione 4 milioni per Napoli, Ercolano, Torre Annunziata e Pompei. (Di giovedì 6 agosto 2020) Con un Protocollo d'intesa tra Regione Campania, Comune di Napoli e i Comuni di Ercolano, Pompei e Torre Annunziata nasce l'Itinerario Unesco "Creator Vesevo. In cammino tra le gemme Unesco da Napoli ... Leggi su gazzettadinapoli

Napoliflash24 : Turismo: in arrivo 4 milioni per itinerario Unesco “Creator Vesevo” - - RedazioneTvcity : Itinerario UNESCO 'Creator Vesevo': stanziati 4 milioni per Napoli, Ercolano, Pompei e Torre Annunziata -… - LaTorre1905 : Itinerario #Unesco “Creator Vesevo': 4 milioni di euro per #Napoli, #Ercolano, #Pompei e Torre Annunziata… - Notiziedi_it : Ecco ‘Creator Vesevo’: itinerario Unesco da Napoli a Pompei - scalasalva : RT @MegaleHellas: Ecco Creator Vesevo, itinerario Unesco da Napoli a Pompei: dalla Regione 4 mln per il progetto -