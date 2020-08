Italia Viva, Matteo Renzi a Salerno candida De Luca…all’Oscar (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Quando ho visto il retweet di Naomi Campbell ho pensato che De Luca punta all’Oscar”. Scherza Matteo Renzi sul “fascino” del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca al quale, il suo partito, Italia Viva ha assicurato pieno sostegno alle prossime elezioni regionali. Immancabilmente la presentazione del libro “La mossa del cavallo” , ospitata ieri sera presso il Lloyd’s Baia Hotel si è trasformata nell’opportunità di accendere i motori in vista del voto di settembre alla presenza degli esponenti del partito e dei prossimi candidati, come Tommaso Pellegrino, presidente del Parco nazionale del Cilento e sindaco di Sassano e Nico Mazzeo, consigliere comunale. Renzi, giunto in ritardo a ... Leggi su anteprima24

