Una storia davvero incredibile per quanto riguarda la Nazionale Italiana di Italia '90: il tesoro è stato riportato alla luce dopo ben trent'anni Dopo ben 30 anni l'oro di Italia '90 è stato rinvenuto. La Nazionale di Vicini non l'aveva mai ritirato e così, a distanza di tantissimi anni, è finalmente tornato alla luce con … L'articolo Italia '90, il tesoro rinvenuto a distanza di 30 anni: 1250 kg di oro

