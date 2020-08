Ismea, oltre 50% fatturato filiera frumento duro su mercati esteri (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos/Labitalia) – La filiera del frumento duro si concretizza nella lavorazione della granella per la produzione di pasta di semola, uno dei prodotti simbolo del made in Italy, per la quale oltre il 50% del fatturato si realizza sui mercati esteri. La domanda interna invece risulta da molti anni in lieve ma costante flessione; solo negli ultimi tre anni, segnali di ripresa provengono dalla pasta di semola 100% italiana che registra incrementi piuttosto significativi delle vendite. Lo evidenzia il report Ismea ‘Tendenze sul frumento duro’. La produzione nazionale di granella di frumento duro non è sufficiente a soddisfare la domanda ... Leggi su calcioweb.eu

fisco24_info : Ismea, oltre 50% fatturato filiera frumento duro su mercati esteri : - Adnkronos : #Ismea, oltre 50% fatturato filiera #frumento duro su mercati esteri -

Ultime Notizie dalla rete : Ismea oltre Ismea, oltre 50% fatturato filiera frumento duro su mercati esteri Adnkronos Ismea, oltre 50% fatturato filiera frumento duro su mercati esteri

Roma, 6 ago. (Adnkronos/Labitalia) - La filiera del frumento duro si concretizza nella lavorazione della granella per la produzione di pasta di semola, uno dei prodotti simbolo del made in Italy, per ...

Ismea, in aumento vendite pasta durante mesi lockdown

Roma, 6 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Durante i mesi del lockdown, in analogia a quanto verificatosi per l'intero comparto alimentare, anche le vendite di pasta sono risultate in netto aumento. I primi ...

Roma, 6 ago. (Adnkronos/Labitalia) - La filiera del frumento duro si concretizza nella lavorazione della granella per la produzione di pasta di semola, uno dei prodotti simbolo del made in Italy, per ...Roma, 6 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Durante i mesi del lockdown, in analogia a quanto verificatosi per l'intero comparto alimentare, anche le vendite di pasta sono risultate in netto aumento. I primi ...