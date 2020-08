«Io, mamma dopo 50 arresti cardiaci: così Francesco mi ha ridato un futuro» (Di giovedì 6 agosto 2020) Katia Contiguglia, 32 anni: «Ho il ricordo dei risvegli in ospedale, non sapevo dove fossi. Ero schiava del mio cuore matto. Fino all’ultimo ho avuto il terrore di non farcela, ora ho ricostruito la mia vita». Leggi su corriere

CottarelliCPI : Nel 1945 mio papà aveva 23 anni, mia mamma 20. Gente come loro ricostruì l'Italia dopo la guerra, non il piano Mars… - Corriere : «Io, mamma dopo 50 arresti cardiaci: così Francesco mi ha ridato un futuro» - Corriere : «Io, mamma dopo 50 arresti cardiaci: così Francesco mi ha ridato un futuro» - Maury_Loa : RT @IGiora: Una mamma e il suo bambino sono spariti nel nulla dopo un incidente. Il marito lancia un appello: “Torna, non ti succede niente… - nonvecapisco : io: mamma mi raccomando non mi far fare figuracce lei: tranquilla *dopo essermi comprata il costume* io: bello, mi… -

Ultime Notizie dalla rete : mamma dopo Katia, mamma dopo 50 arresti cardiaci: "Mio figlio mi ha ridato il futuro" Corriere della Sera Omicidio stradale, uccise una ragazza nel Ragusano: scarcerato dopo un anno

Uccise una ragazza in un omicidio stradale un anno fa. Era stato condannato a 4 anni e 6 mesi con pena patteggiata e revoca della patente, ma il giudice lo ha scarcerato. Il 23 giugno 2020, Carmelo Fe ...

Ragazzi sputano addosso al figlio, mamma furiosa: “Una cosa imperdonabile”

Una giovane mamma è rimasta scioccata quando si è accorta che due ragazzi stavano sputando addosso a lei ed al figlio nel passeggino. Il periodo che stiamo vivendo ci obbliga ad avere maggiore rispett ...

Uccise una ragazza in un omicidio stradale un anno fa. Era stato condannato a 4 anni e 6 mesi con pena patteggiata e revoca della patente, ma il giudice lo ha scarcerato. Il 23 giugno 2020, Carmelo Fe ...Una giovane mamma è rimasta scioccata quando si è accorta che due ragazzi stavano sputando addosso a lei ed al figlio nel passeggino. Il periodo che stiamo vivendo ci obbliga ad avere maggiore rispett ...