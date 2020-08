Io e Te, Rosanna Lambertucci rivela il dramma della figlia: “È morta dopo pochi giorni” (Di giovedì 6 agosto 2020) Ospite della puntata di oggi di Io e Te, la storica conduttrice Rosanna Lambertucci ha fatto alcune confidenze sulla sua difficile esperienza come madre. Nel salotto di Pierluigi Diaco, infatti, ha raccontato delle gravidanze andate male e di una figlia morta prematuramente. Il dramma di Rosanna Lambertucci La cornice è, come spesso capita nel programma di Diaco, un revival della carriera dell’ospite. Nel caso di Rosanna Lambertucci, tutto è partito da un video di Abbracci, trasmissione del 1981. Come nel caso di altri programmi condotti dalla Lambertucci (Più sani e più belli, l’altro suo storico programma), il tema era di natura medica. ... Leggi su thesocialpost

bellicapelli15 : Io e Te, Rosanna Lambertucci rivela a Pierluigi Diaco: 'Sono entrata in Rai da raccomandata' - JohSogos : RT @Corriere: Rosanna Lambertucci: «Mia figlia Elisa morta dopo pochi giorni». Diaco di stucco - danieledv79 : RT @Corriere: Rosanna Lambertucci: «Mia figlia Elisa morta dopo pochi giorni». Diaco di stucco - Corriere : Rosanna Lambertucci: «Mia figlia Elisa morta dopo pochi giorni». Diaco di stucco - danieledv79 : RT @Corriere: Rosanna Lambertucci: «Mia figlia Elisa morta dopo pochi giorni». Diaco di stucco -