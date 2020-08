Inter Women, Baresi: «Cercheremo di fare meglio dell’anno scorso» (Di giovedì 6 agosto 2020) Regina Baresi, capitana dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il sorteggio del calendario Regina Baresi, capitana dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il sorteggio del calendario della Serie A femminile. Le sue parole. ILARIA MAURO – «Ilaria è una giocatrice fortissima, con tanta esperienza. Tutte le ragazze possiamo prendere esempio, è un acquisto che ci può fare crescere sotto tutti i punti di vista. Cominciare con la Fiorentina sarà impegnativo, ma le partite più difficili sono le più belle da giocare, quindi va bene». DERBY – «Il derby è sempre la partita più sentita del campionato, quella che ti dà più ... Leggi su calcionews24

Regina Baresi, capitana dell’Inter Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il sorteggio del calendario della Serie A femminile. Le sue parole. ILARIA MAURO – «Ilaria è una giocatrice forti ...

Fiorentina Femminile: inizio tosto. Alla prima giornata l’Inter per le ragazze viola

La Fiorentina Femminile di Antonio Cincotta affronterà l’Inter Women alla prima giornata del prossimo campionato. Redato il calendario del prossimo massimo campionato femminile italiano. Per la Fioren ...

