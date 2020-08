Inter Women, alla prima contro la Fiorentina, Milan alla sesta e Juventus all’ultima: il calendario della Serie A Femminile 2020/2021 (Di giovedì 6 agosto 2020) Ecco il calendario dell’Inter Women per la Serie A 2020/2021 È stato ufficializzato oggi il calendario della Serie A Femminile 2020-2021 che partirà nel weekend del 22-23 agosto 2020 e si concluderà il 22-23 maggio 2021. prima giornata in trasferta sul campo della Fiorentina per l’Inter Women di Attilio Sorbi. alla sesta giornata il derby contro il Milan mentre l’ultimo appuntamento della stagione sarà ... Leggi su intermagazine

