Inter favorita per l’Europa League? Lukaku | “Sono in tante a giocarsela…”

L'Inter avanza in Europa League. I nerazzurri affronteranno il Bayer Leverkusen dopo la convincente vittoria contro il Getafe. La squadra di Antonio Conte si candida come una delle formazioni più insidiose, pronta ad arrivare fino in fondo alla competizione. Possibilmente grazie anche ai gol pesanti di Romelu Lukaku.caption id="attachment 1002497" align="alignnone" width="1024" Romelu Lukaku, Inter (Getty Images)/captionFAVORITILo stesso Lukaku ha commentato il cammino dell'Inter nel corso di un'Intervista rilasciata a Vrt-Sporza"È stata una partita difficile, ma alla fine siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Questa è stata una gara importante per noi, perché sappiamo di avere una ...

