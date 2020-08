Instagram sfida TikTok: cosa sono i Reels e come funzionano (Di giovedì 6 agosto 2020) Instagram si adegua alla “TikTok mania” che spopola tra i più giovani, e inserisce una nuova funzione volta a soddisfare le nuove esigenze dei suoi utenti. Oltre alle classiche “storie”, video che restano visibili fino a 24 ore dalla pubblicazione, il popolarissimo social network ha infatti deciso di inserire i “Reels”. Ad annunciarlo è stata la stessa società di Menlo Park, che ha spiegato come con Reels si possano creare “video divertenti da condividere con i gli amici o con chiunque su Instagram”. Che cosa sono i reel Di che cosa si tratta? I reel sono multi-clip di 15 secondi, che possono essere girati direttamente attraverso ... Leggi su quifinanza

