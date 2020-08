Infortunio Insigne, KKN si sbilancia: indicazioni positive, con il Barcellona ci sarà! (Di giovedì 6 agosto 2020) Nella giornata di oggi Lorenzo Insigne ha continuato le sue terapie per recuperare dall'infiammazione all'adduttore e assorbire l'edema osseo che ha rimediato nell'ultimo match contro la Lazio. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Infortunio Insigne, KKN si sbilancia: 'Indicazioni positive, col Barça ci sarà!' - cn1926it : #Napoli, il report dell’allenamento odierno: #Insigne in parte in gruppo - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Repubblica – Barça-Napoli, infortunio a Insigne: suicidio s… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Repubblica - Infortunio Insigne, Gattuso confida nel senso di responsabilità di Insigne: sarebbe un suicidio affron… -

Il capitano partenopeo è in bilico dopo l’uscita per infortunio contro la Lazio, il referto medico ha escluso lesioni particolarmente gravi ma la sua presenza rimane in dubbio. Al Camp Nou si riparte ...Arriva una buona notizia per i tifosi del Napoli. Il capitano azzurro, Lorenzo Insigne, potrebbe recuperare in tempo per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma sab ...