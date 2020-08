Individuato in Italia un virus umano sconosciuto legato ai tumori mammari: la scoperta in resti umani dell’Età del Rame e del Rinascimento (Di giovedì 6 agosto 2020) Un virus umano fino ad ora sconosciuto e possibile causa del cancro mammario umano è stato identificato in alcuni resti umani dell’Età del Rame e del periodo rinascimentale. La notizia arriva da uno studio pubblicato sulla rivista americana “Aging” ideato e condotto da Generoso Bevilacqua, già professore di Anatomia Patologica dell’Università di Pisa insignito dell’Ordine del Cherubino. La ricerca ha analizzato i resti di 36 individui vissuti fra il 2700 a.C. e il XVII secolo d.C. trovando in sei di essi tracce molecolari di un virus umano fino ad ora sconosciuto, un betaretrovirus molto simile ... Leggi su meteoweb.eu

Nell’alfabeto del coronavirus la A sta per «anticorpi». Li cerchiamo con i test sierologici, li studiamo per conoscere più a fondo la malattia, sono il punto di arrivo dei vaccini. Ma possono rapprese ...

Le contact tracing app dovevano servire all'Italia e all'Europa per riaprire i confini, anche in vista dell'estate. Ma qual è la situazione? In Italia, l'app funziona da giugno ma il tasso di adozione ...

