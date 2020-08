In Svizzera si stimano 400'000 casi di coronavirus (Di giovedì 6 agosto 2020) Lo sostiene la task force Covid-19 della Confederazione: l'80-90% dei malati non sarebbe stato rilevato Leggi su media.tio.ch

zazoomblog : In Svizzera si stimano 400000 casi di coronavirus - #Svizzera #stimano #400000 #coronavirus - Ticinonline : In Svizzera si stimano 400'000 casi di coronavirus #coronavirus #svizzera -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera stimano

Ticinonline

Sulla base di diversi studi, la Task force Covid-19 della Confederazione ritiene che le persone finora contagiate dal coronavirus in Svizzera siano tra le 250’000 e le 400’000. Il responsabile della T ...BERNA - In Svizzera sono molti, anzi moltissimi i casi di coronavirus non accertati. È quanto sostiene la task force Covid-19 della Confederazione, secondo cui i contagiati sarebbero sinora tra i 250' ...