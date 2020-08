In Italia il 40% della famiglie ha problemi a pagare il mutuo e un terzo non andrà in vacanza (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - "Un terzo delle famiglie non andrà in vacanza, anche perché ha risparmi per andare avanti solo per altri tre mesi, mentre il 40% dei nuclei è in difficoltà con le rate del mutuo. E quasi il 60% ritiene che anche quando l'epidemia sarà terminata le spese per viaggi, vacanze, ristoranti, cinema e teatri saranno comunque inferiori a quelle pre-crisi". E' quanto emerge dai dati raccolti dalle Acli di Roma, attraverso le attività messe in campo fin dai primi momenti dell'emergenza sanitaria: dal segretariato sociale, agli sportelli di ascolto psicologico, fino alle attività di reperimento e consegna di pacchi alimentari e kit sanitari. Il dato principale, che trova conferma anche nell'indagine condotta dalla Banca d'Italia, è che la crisi Covid-19 ha ... Leggi su agi

