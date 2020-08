In Germania mille nuovi casi in un giorno (Di giovedì 6 agosto 2020) Europa sempre più impestata di coronavirus. Gli ultimi dati dell’Oms certificano la nuova impennata dei contagi in tutto il Vecchio continente. Spiccano i Balcani e gli Stati dell’Est, a partire dalla Bielorussia dove si registra il valore maggiore (7.190 casi per milione di abitanti), seguita da Moldavia (6.399), Macedonia del Nord (5.393), Montenegro (5.364) e Kosovo (5,100; +23,4%). A Skopje il record di decessi (243 per milione), mentre il tasso più basso è stato rilevato in Grecia (451) e Slovacchia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

