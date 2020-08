Impianti sportivi, ‘Tutti Telese’ attacca: “Gestione Carofano poco accorta” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della lista “Tutti Telese”, che sostiene il candidato sindaco Giovanni Caporaso, sulla gestione degli Impianti del centro urbano telesino: “Mens sana in corpore sano, mente sana in corpo sano. Recita così una famosa locuzione latina di Giovenale. Tralasciando se abbia posto o meno attenzione alla mente, elemento su cui pure si può dubitare, l’Amministrazione Carofano non ha sicuramente posto attenzione al corpo. Il riferimento è, ovviamente, alla gestione delle strutture sportive di Telese.Negli ultimi cinque anni, diverse sono state le criticità che hanno riguardato le modalità di gestione pubblica degli Impianti sportivi della città al punto che le tante ... Leggi su anteprima24

Lantidotosocial : RT @comunerimini: #Rimini “Città Diffusa”: lo stato di attivazione del piano di riqualificazione, per sicurezza, viabilità, scuole, impiant… - comunerimini : #Rimini “Città Diffusa”: lo stato di attivazione del piano di riqualificazione, per sicurezza, viabilità, scuole, i… - IlBacodaSeta : Lugagnano: Il Comune lancia un bando per affidare la gestione degli impianti sportivi - CronacheMc : TENNIS - La studentessa in giurisprudenza a Camerino, che lo scorso giugno si è allenata negli impianti sportivi de… - BccBGB : Impianti sportivi: 7,5 milioni di euro dalla Lombardia #BccLaVoce #LaBuonaNotizia #Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Impianti sportivi "Impianti sportivi, giuste le nuove regole" il Resto del Carlino Sport locale, ad Albenga la proposta di MediFit: "Le nostre competenze al servizio di atleti e società sportive"

Singoli sportivi o intere squadre potrebbero essere seguiti da personale ... palestre (solo le grandi squadre professionistiche notoriamente usufruiscono di propri impianti sportivi dedicati).

Sen. Biti: “Vincoli sul Franchi non possono essere tolti. Ma con l’emendamento cambierebbe qualcosa”

La Senatrice di Italia Viva e l’emendamento sugli stadi: “nostro obiettivo è dare una mano a chi vuole ammodernare o costruire impianti sportivi che siano più adeguati agli standard europei” Parla cos ...

Singoli sportivi o intere squadre potrebbero essere seguiti da personale ... palestre (solo le grandi squadre professionistiche notoriamente usufruiscono di propri impianti sportivi dedicati).La Senatrice di Italia Viva e l’emendamento sugli stadi: “nostro obiettivo è dare una mano a chi vuole ammodernare o costruire impianti sportivi che siano più adeguati agli standard europei” Parla cos ...