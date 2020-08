Immigrati rubano all’outlet e lasciano il bimbo nell’auto sotto il sole. Tragedia sfiorata a Bologna (Di giovedì 6 agosto 2020) Bologna, 6 ago – Il bimbo di due anni, lasciato dentro l’auto parcheggiata sotto al sole di inizio agosto alle 4 del pomeriggio. I genitori, liberi di girovagare per l’outlet di Castel Guelfo a rubare capi di abbigliamento per un valore di centinaia di euro. Avrebbe potuto trasformarsi in Tragedia il bel quadretto famigliare emerso in seguito all’arresto di una coppia di Immigrati richiedenti asilo armeni, di 34 e 36 anni, fermati ieri dai carabinieri di Medicina con la accusa di concorso in furto aggravato e continuato; il piccolo è stato affidato ai servizi sociali. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, i fatti si sono svolti nel pomeriggio di martedì attorno alle 16. Alcuni passanti si erano accorti della presenza del ... Leggi su ilprimatonazionale

Goeland2112 : RT @foisluca84: Quando vi sento dire che gli immigrati vi rubano il lavoro mi viene da pensare che il vostro sogno fosse vendere accendini… - 97Francesco16 : RT @IlPrimatoN: Si tratta di una coppia di richiedenti asilo di 34 e 36 anni - NonnaMaria15 : RT @IlPrimatoN: Si tratta di una coppia di richiedenti asilo di 34 e 36 anni - dok2172 : RT @IlPrimatoN: Si tratta di una coppia di richiedenti asilo di 34 e 36 anni - Maryljacb : RT @IlPrimatoN: Si tratta di una coppia di richiedenti asilo di 34 e 36 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrati rubano Immigrati rubano all’outlet e lasciano il bimbo nell’auto sotto il sole. Tragedia sfiorata a Bologna Il Primato Nazionale Scippo in metro, due immigrati marocchini rubano il cellulare ad una ragazza: arrestati a Milano

Due immigrati marocchini, sono stati arrestati per il furto ai danni di una ragazza alla fermata della metro Stazione Centrale a Milano. Lo scippo in metro è avvenuto verso le 9.30 di ieri mattina, 29 ...

Immigrati e rom scatenati, furti in spiaggia a raffica: zaini, smartphone e denaro il “bottino”

Immigrati e nomadi scatenati nei furti in spiaggia. Puntano ai bagnanti distratti o a quelli che fanno il bagno a mare e rubano tutto quel che trovano sotto l’ombrellone. A Torvaianica due turisti – i ...

Due immigrati marocchini, sono stati arrestati per il furto ai danni di una ragazza alla fermata della metro Stazione Centrale a Milano. Lo scippo in metro è avvenuto verso le 9.30 di ieri mattina, 29 ...Immigrati e nomadi scatenati nei furti in spiaggia. Puntano ai bagnanti distratti o a quelli che fanno il bagno a mare e rubano tutto quel che trovano sotto l’ombrellone. A Torvaianica due turisti – i ...