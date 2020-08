I'm Thinking of Ending Things: Netflix svela il suggestivo poster del film di Charlie Kaufman (Di giovedì 6 agosto 2020) La rossa Jessie Buckley al centro del poster di I'm Thinking of Ending Things, film di Charlie Kaufman in arrivo su Netflix il 4 settembre. Netflix ha svelato il primo suggestivo poster di I'm Thinking of Ending Things, nuovo film di Charlie Kaufman che approderà sulla piattaforma streaming il 4 settembre. Il poster ritrae la rossa Jessie Buckley, co-protagonista della storia, con un'espressione consfusa. Charlie Kaufman, regista e sceneggiatore di Se mi lasci ti cancello, Anomalisa e Synecdoche, New York, è conosciuto per ... Leggi su movieplayer

Neo6610 : RT @TaxiDriversRoma: L'ultimo suo film dal “vivo” era stato Synecdocche, New York nel 2008 seguito da Anomalisa nel 2015, realizzato in #s… - CarloCerofolin1 : RT @TaxiDriversRoma: L'ultimo suo film dal “vivo” era stato Synecdocche, New York nel 2008 seguito da Anomalisa nel 2015, realizzato in #s… - TaxiDriversRoma : L'ultimo suo film dal “vivo” era stato Synecdocche, New York nel 2008 seguito da Anomalisa nel 2015, realizzato in… -

Ultime Notizie dalla rete : Thinking Ending I'm Thinking of Ending Things - Domani il trailer, ecco il poster del film Netflix di Charlie Kaufman ScreenWEEK - Cinema e Serie TV I'm Thinking of Ending Things: Netflix svela il suggestivo poster del film di Charlie Kaufman

Netflix ha svelato il primo suggestivo poster di I'm Thinking of Ending Things, nuovo film di Charlie Kaufman che approderà sulla piattaforma streaming il 4 settembre. Il poster ritrae la rossa Jessie ...

I'm Thinking of Ending Things: foto

09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...

Netflix ha svelato il primo suggestivo poster di I'm Thinking of Ending Things, nuovo film di Charlie Kaufman che approderà sulla piattaforma streaming il 4 settembre. Il poster ritrae la rossa Jessie ...09/05/2020 | David di Donatello 2020: trionfa Il Traditore 10/02/2020 | Oscar 2020: il trionfo di Parasite e del suo regista Bong Joon Ho 13/01/2020 | Oscar 2020: svelate tutte le nomination! 08/01/20 ...