Il Tribunale di Napoli all’Agcm: «Rettifichi la comunicazione sull’aumento dei prezzi durante il coronavirus» (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Tribunale di Napoli Nord si è espresso nei confronti del comunicato stampa che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva diffuso all’indomani della fine del lockdown sui prezzi di beni di prima necessità in alcune catene della GDO. I giudici hanno chiesto all’Agcm di pubblicare a proprie spese su almeno tre testate nazionali on line e in calce al suo comunicato stampa del 7 maggio 2020 “Emergenza coronavirus, avviata indagine su aumento dei prezzi dei beni alimentari e di detergenti, disinfettanti e guanti”, il seguente testo di rettifica nel carattere grassetto: «in relazione al comunicato in oggetto si specifica che nei confronti di Ce. Di Sigma Campania s.p.a. e delle altre aziende indicate è stata effettuata una ... Leggi su giornalettismo

azambont : @milan_corner Juve, Inter, Atalanta hanno praticamente già un posto fisso in Champions, c'è veramente da sperare ne… - beneventoapp : NUOVO CLAN CAUDINO: ANNULLATA L‘ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE A CARICO DI GIOVANNI TESTA PER INSUSSISTENZA DEI GR… - SilvestriP : Caos abbonamenti, i voucher sono illegittimi, società in Tribunale. Nove club di Serie A, tra cui #ASRoma, non si s… - massimoneri90 : Ex tribunale di Salerno, De Luca e Napoli incontrano l'Ordine degli Avvocati - AngeloRufino2 : @carlogubi @DobraEr @margotitaliaya1 @Giul_Granato @ViolaCarofalo @rep_napoli @potere_alpopolo @gennaro_t… -

Ultime Notizie dalla rete : Tribunale Napoli Tribunale di Napoli, continua (ad agosto) la vergogna dell’ufficio carichi pendenti Il Mattino BOMBA SEXY - Belen e Nina Moric

NAPOLI - Sono state nemiche giurate per anni, si sono contese Fabrizio Corona e per l’ex re dei paparazzi si sono sfidate in tribunale più volte. Ora è tutta acqua passata e Belen Rodriguez e Nina Mor ...

Castellammare, la resa del branco: "Chiediamo scusa al carabiniere, risarciremo i danni d'immagine alla città"

Confessano le loro colpe, ammettono tutto. Raccontano i dettagli della notte violenta nel cuore della movida di Castellammare di Stabia con l'aggressione e il pestaggio di un carabiniere. Annunciano: ...

NAPOLI - Sono state nemiche giurate per anni, si sono contese Fabrizio Corona e per l’ex re dei paparazzi si sono sfidate in tribunale più volte. Ora è tutta acqua passata e Belen Rodriguez e Nina Mor ...Confessano le loro colpe, ammettono tutto. Raccontano i dettagli della notte violenta nel cuore della movida di Castellammare di Stabia con l'aggressione e il pestaggio di un carabiniere. Annunciano: ...