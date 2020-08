Il trailer di “Padrenostro”, film con Favino per Venezia 77 (Di venerdì 7 agosto 2020) È uscito il trailer di "Padrenostro", film diretto da Claudio Noce con Pierfrancesco Favino in concorso alla 77esima Mostra Internazionale d`Arte Cinematografica di Venezia, nelle sale italiane dal 24 settembre 2020, distribuito da Vision Distribution.Siamo a Roma nel 1976: Valerio (Mattia Garaci) ha dieci anni e una fervida immaginazione. La sua vita di bambino viene sconvolta quando, insieme alla madre Gina, interpretata da Barbara Ronchi, assiste all`attentato ai danni di suo padre Alfonso, Pierfrancesco Favino, da parte di un commando di terroristi. Da quel momento, la paura e il senso di vulnerabilità segnano drammaticamente i sentimenti di tutta la famiglia. Ma è proprio in quei giorni difficili che Valerio conosce Christian (Francesco Gheghi), un ragazzino poco più ... Leggi su ilfogliettone

