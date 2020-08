Il trailer di I’m Thinking of Ending Things su Netflix promette un’avventura surreale fra le maglie del tempo (Di giovedì 6 agosto 2020) La nuova creatura di Charlie Kaufman, I'm Thinking of Ending Things, comincia a prendere forma. Il primo trailer dell'horror psicologico in arrivo su Netflix il 4 settembre è uno sguardo carico di promesse all'adattamento dell'omonimo romanzo di Iain Reid, ricreato e diretto dall'acclamato sceneggiatore premio Oscar di Eternal Sunshine of the Spotless Mind – Se Mi Lasci Ti Cancello il mal digerito titolo italiano. I'm Thinking of Ending Things – Sto Pensando di Finirla Qui promette già di essere un appuntamento imperdibile dello streaming di fine estate. La storia è quella di una donna (Jessie Buckley) che, nonostante nutra grossi dubbi sulla loro relazione, parte in viaggio con il fidanzato Jake ... Leggi su optimagazine

giuda31 : Il trailer di I'm thinking of ending things promette già uno dei film più interessanti, surreali e atipici dell'ann… - BlogSeason : #Netflix ha rilasciato il trailer dell'atteso film dell'iconico regista/sceneggiatore americano #charliekaufman. La… - nientepopcorn : Ecco la locandina ufficiale di 'I'm Thinking of Ending Things', il film di #CharlieKaufman disponibile su #Netflix…

