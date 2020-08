Il Siviglia vince 2-0, Roma eliminata negli ottavi di Europa League (Di giovedì 6 agosto 2020) DUISBURG (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Roma viene sconfitta a Duisburg dal Siviglia e dice addio all’Europa League. Nell’inedito ottavo di finale in gara unica alla MVS-Arena, sono gli spagnoli ad avere la meglio per 2-0, conquistando il pass per i quarti di finale che si giocheranno sempre in terra tedesca. La stagione della squadra di Fonseca, invece, finisce qui, ma si apre ora l’era Friedkin dopo il passaggio di proprietà arrivato proprio in giornata. Gli iberici passano in vantaggio grazie a un gol di Reguilon, che al 21′ taglia in due la difesa giallorossa con una percussione devastante e calcia non benissimo sorprendendo però Pau Lopez. Una volta preso gol, la squadra di Fonseca prova comunque a riversarsi davanti per l’immediato pareggio e con Zaniolo avrebbe ... Leggi su ildenaro

