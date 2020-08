IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 6 e venerdì 7 agosto 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di giovedì 6 e venerdì 7 agosto 2020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni del 6 e 7 agosto 2020Pepa e Tristan sono al burrone e convincono fortunatamente Angustias (che ha con sé Martin) a non commettere sciocchezze. I prezzi degli alimenti primari in paese sono troppo cari e Don Anselmo capisce che la situazione fa gioco ai Miranar, dunque si reca da Hipolito a chiedere se Pedro c’entra qualcosa con questo strano aumento dei prezzi… Pepa ammette con Alberto di non saper leggere. Intanto Soledad fa finta di essere malata ma Mercedes ha dei sospetti in merito e ne parla a Francisca, la quale all’ultimo momento decide di fermare il ... Leggi su tvsoap

zazoomblog : Il Segreto Anticipazioni 6 Agosto 2020: Soledad prende del veleno! - #Segreto #Anticipazioni #Agosto #2020: - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni oggi 6 agosto: Martin in pericolo! - #Segreto #anticipazioni #agosto: - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni oggi 5 agosto: Pepa un’alleata speciale - #Segreto #anticipazioni #agosto: - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #domani, #5agosto - ItsLucyEm : Daydreamer, anticipazioni Turchia: Can e Aydin si vedono per un romantico incontro segreto -