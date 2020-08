Il Segretario della Salute USA sarà in visita a Taiwan (Di giovedì 6 agosto 2020) Alex Azar, il Segretario della Salute USA, ha riferito che guiderà una delegazione a Taiwan. E’ la prima volta dopo decenni che gli USA conducono una visita di alto livello a Taiwan. Questo però farà sicuramente irritare Pechino, la quale sostiene che l’isola faccia parte del territorio cinese. Il Segretario della Salute USA andrà a … Leggi su periodicodaily

AndreaOrlandosp : Il Pd e il suo segretario @nzingaretti pongono da giorni il tema della gestione dei flussi migratori in relazione a… - FilippoCarmigna : Il nuovo segretario generale della Segreteria per l’economia - L'Osservatore Romano - ERCGIL : Lo scorso 17 luglio, il segretario generale della CGIL ER Luigi Giove chiedeva di allargare i tamponi 'ad altri set… - vanessaseffer : @cislmedicilazio #segretario generale #LucianoCifaldi sulle #aggressioni agli #operatorisanitari - Stefaniadilena : RT @CislNazionale: In piazza Montecitorio #LuigiSbarra partecipa al sit-in organizzato dalle Federazioni della Funzione Pubbica di #CgilCis… -

Ultime Notizie dalla rete : Segretario della Il segretario alla Salute Usa a Taiwan. Le ragioni di una visita storica Formiche.net RIFORMA PENSIONI/ Salvini: cancellare Quota 100 non esiste

Durante l’intervista al Tg1 delle 20:00 di ieri, Matteo Salvini ha parlato anche di riforma pensioni nel momento in cui gli è stata posta una domanda sul Recovery fund. Il leader della Lega ha infatti ...

Cambiamenti climatici, accordo per il bilancio idrico toscano

Un vero e proprio bilancio idro-climatico della Toscana realizzato attraverso un modello capace di stimare gli apporti, i prelievi e le perdite di acqua nel suolo e nei corpi idrici superficiali (come ...

Durante l’intervista al Tg1 delle 20:00 di ieri, Matteo Salvini ha parlato anche di riforma pensioni nel momento in cui gli è stata posta una domanda sul Recovery fund. Il leader della Lega ha infatti ...Un vero e proprio bilancio idro-climatico della Toscana realizzato attraverso un modello capace di stimare gli apporti, i prelievi e le perdite di acqua nel suolo e nei corpi idrici superficiali (come ...