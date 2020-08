Il Salone Nautico di Genova veleggia verso la 60esima edizione (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Lo storico Salone Nautico di Genova fa rotta verso la sessantesima edizione, in programma dal 1° al 6 ottobre nel capoluogo ligure, dove accoglierà come ogni anno gli operatori del settore e gli appassionati del mare. Confindustria Nautica riferisce che “il lavoro degli organizzatori procede senza sosta e, in considerazione dello spostamento delle date del Salone Nautico a inizio ottobre, è già stata programmata la conferenza stampa per la prima settimana di settembre”.“Lavoriamo a pieno regime con l’obiettivo di realizzare un evento che unisca efficacia a sicurezza e si confermi come l’appuntamento più rappresentativo dell’eccellenza del Made in Italy, ed è ... Leggi su calcioweb.eu

