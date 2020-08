Il ricordo della battaglia tra Genova e Pisa alla Meloria (Di giovedì 6 agosto 2020) Era il 6 agosto 1284, quando Genova sconfisse Pisa nella battaglia alla Meloria, garantendosi la supremazia sul Mediterraneo. Ancora oggi la data è ricordata nel capoluogo ligure, legata anche ad alcune zone della città ben individuate. E’ bello passeggiare nel Centro Storico di Genova, nel Sestiere del Molo. Qui si trova CampoPisano, una volta fuori … Leggi su periodicodaily

RaiTre : 'La notte della Repubblica' di #SergioZavoli è uno dei capolavori dell'inchiesta storica. In ricordo del grande gio… - GBenamati : Nella notte fra il 3 -4 Agosto 1974 una bomba esplose su un treno nella grande galleria della Direttissima fra Bo e… - Quirinale : #Genova, il Presidente #Mattarella incontra i familiari delle vittime del #PonteMorandi : “la vicinanza della Repub… - CiceroM5S : RT @piersileri: Oggi in Senato ricorderemo #SergioZavoli , scomparso in queste ore. Un uomo profondo, prima ancora che la “voce della Repu… - periodicodaily : Il ricordo della battaglia tra Genova e Pisa alla Meloria #6agosto -

È morto Sergio Zavoli, il giornalista aveva 96 anni

Il mondo del giornalismo e della politica in lutto, è morto Sergio Zavoli. Il giornalista, politico, ex presidente della Rai e scrittore aveva 96 anni, si è spento la sera del 4 agosto. Personalità di ...

