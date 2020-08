Il nuovo font delle storie Instagram somiglia davvero tanto a Comic Sans (Di giovedì 6 agosto 2020) Molte persone ci sono rimaste davvero male scoprendo che uno dei nuovi font di Instagram mostra un’inquietante somiglianza con Comic Sans, il carattere più odiato al mondo Leggi su it.mashable

Se siete amanti dei font, sappiate che la vostra esperienza delle Storie Instagram sta per diventare migliore o, molto probabilmente, peggiore: già, perché Instagram ha introdotto quattro nuovi caratt ...

Instagram aggiunge il font Comic Sans nelle Storie

Instagram ha introdotto quattro nuovi font che potrebbero migliorare (o peggiorare, a seconda del gusto degli utenti) l’esperienza delle Storie. Tra questi si annovera il Comic Sans: o meglio, non si ...

