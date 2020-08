Il nuovo caso che indigna gli Usa: sospettano che l’auto sia rubata, due donne e 4 bambine ammanettate e costrette a sdraiarsi a terra (Di giovedì 6 agosto 2020) Un nuovo caso di abuso da parte della polizia americana, questa volta è accaduto in Colorado, ad Aurora. Una pattuglia ha notato una macchina, da un rapido controllo della targa il veicolo è risultato rubato, scatta la procedura di rito: auto fermata e sospetti costretti a sdraiarsi a terra. A bordo non c’erano dei pericolosi gangster ma due sorelle afroamericane con le loro quattro figlie di 6, 12, 14 e 17 anni. Le bambine urlano e piangono, sono impaurite e non capiscono cosa sta accadendo: vengono tutte ammanettate (tranne le due più piccole). Il video ha iniziato a circolare in rete suscitando l’indignazione del pubblico, soprattutto quando si è scoperto che gli agenti hanno commesso un errore: l’auto non era affatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

