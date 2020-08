Il nuovo ambasciatore americano a Berlino "anti-Merkel e filo Putin" (Di giovedì 6 agosto 2020) Il nuovo ambasciatore americano in Germania, Douglas Mcgregor, è filo russo, anti Merkel, critico della Nato, razzista verso musulmani e messicani. Lo denuncia oggi il Washington Post, sottolineando che Mcgregor è anche peggio dell’ambasciatore uscente Richard Grenell, “un troll di estrema destra su Twitter”. Ma non bisogna stupirsi, afferma sul giornale l’analista Max Boot, il presidente Donald Trump fa sempre così: “Non conta quanto una persona da lui nominata sia poco qualificata, pericolosa o estremista, è probabile che il successore sia anche peggio”.Colonnello a riposo, Mcgregor è stato un eroe della prima guerra del Golfo con una fama di ‘cane sciolto’. Dopo la pensione, scrive il ... Leggi su huffingtonpost

