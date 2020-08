Il Napoli è fortemente interessato a Lasagna ma c’è la concorrenza della Lazio (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Napoli continua a muoversi sul mercato in cerca di un altro attaccante dopo aver comprato Victor Osimhen. Secondo quanto scrive Repubblica il club partenopeo è fortemente interessato a Kevin Lasagna, dell’Udinese. Il giocatore sarebbe un vero e proprio pupillo del direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli. L’Udinese lo valuta 22 milioni di euro. Ma attenzione, perché c’è anche la concorrenza della Lazio. L'articolo Il Napoli è fortemente interessato a Lasagna ma c’è la concorrenza della Lazio ilNapolista. Leggi su ilnapolista

