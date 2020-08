Il ministro Speranza: prime dosi di vaccino in Italia alla fine del 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) "Il contesto è tutt'altro che semplice perché nel mondo è sicuramente il momento più difficile con oltre 700mila decessi, e anche in Ue la situazione è tutt'altro che tranquilla". Lo ha affermato il ... Leggi su globalist

Agenzia_Ansa : Il ministro #Speranza al Question Time: 'Un metro di distanza al chiuso, ma eccezione per gli aerei' #Coronavirus… - SkyTG24 : Il ministro #Speranza in Senato per le regole anti-contagio del nuovo Dpcm - LaStampa : Il ministro Speranza: “Ripartono crociere e fiere, restano chiusi gli stadi” - MarySpes : RT @MarcoNarcisi1: Wikileaks pubblica due pagine relative agli incartamenti del CTS. La comunicazione in oggetto avviene tra la Segreteria… - waltergianno : In sintesi: il #7marzo gli esperti del #CTS (tutti 'masculi') dicono al ministro Speranza che il #lockdown andrebbe… -