Il Mattino: il Napoli è in vantaggio su Atalanta e Borussia Dortmund per Boga

Potrebbe apparire strano, eppure è un attaccante quello a cui il Napoli punta per il prossimo acquisto di mercato, secondo quanto riporta il Mattino. Dopo la chiusura dell'affare Osimhen infatti, il club di De Laurentiis sarebbe in pole position per chiudere anche il passaggio di Boga dal Sassuolo Il Napoli è in vantaggio su Atalanta e Borussia Dortmund: dalle parti di Bergamo si sussurra sempre più insistentemente che l'attaccante sarà azzurro la prossima stagione. L'offerta del Napoli al Sassuolo è di 25 milioni più il cartellino di Amin Younes, mentre il club emiliano continua a chiedere 40 milioni e non valuta 15 milioni Younes: l'interlocuzione tra i due club ...

Il Napoli non molla Jeremie Boga, il club azzurro sta facendo sul serio per il calciatore del Sassuolo. Come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino il Napoli è in vantaggio su Atalanta e Borussia ...

Osimhen ha già casa a Napoli: «Con Gattuso c'è già feeling»

«Il Napoli ha preso un attaccante top che farà tanti tanti gol, nella prossima stagione ci si divertirà non poco a guardarli giocare», così William D'Avila, agente di Victor Osimhen, parla del suo ass ...

