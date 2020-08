“Il maschio è infedele, si accoppia con 4-5 donne e incassa il loro voto”, in Aula l’assurda teoria di Calderoli contro la doppia preferenza di genere (Di giovedì 6 agosto 2020) “La doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile“. È la premessa del senatore ed ex ministro alle Riforme, Roberto Calderoli, della Lega, che in un ragionamento che ha del surreale prova a “smontare”, secondo le sue intenzioni, la doppia preferenza di genere (adottata per decreto in Puglia nei giorni scorsi). “Il maschio“, sostiene Calderoli, “è più infedele della donna. Così si accoppia con 4-5 rappresentanti del gentilsesso. Il risultato è che si porta dietro i voti di quattro o cinque signore a differenza della donna”. Nell’imbarazzo generale di Palazzo Madama, il presidente di turno Ignazio La Russa, ... Leggi su ilfattoquotidiano

hsavedmee : RT @keepfaithbaby: ma chi ti ha dato il diritto di postare una sua foto? hai presente la privacy?Simpaticissimo il nostro tipico maschio bi… - Mega_Fauna : RT @fattoquotidiano: “Il maschio è infedele, si accoppia con 4-5 donne e incassa il loro voto”, in Aula l’assurda teoria di Calderoli contr… - keepfaithbaby : ma chi ti ha dato il diritto di postare una sua foto? hai presente la privacy?Simpaticissimo il nostro tipico masch… - mariamasi14 : RT @jpbellotto: Il sen. #Calderoli: 'la doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile perchè normalmente il maschio è più infede… - DiegoDan80 : RT @jpbellotto: Il sen. #Calderoli: 'la doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile perchè normalmente il maschio è più infede… -

