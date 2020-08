Il Manchester City fa sul serio per Koulibaly: offerta entro la settimana prossima (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo 6 stagioni con la maglia del Napoli, l'avventura di Koulibaly potrebbe essere arrivata al capolinea. Il difensore senegalese è richiesto da tutta Europa, ma De Laurentiis ha già detto di no a numerose offerte.City-Koulibaly: settimana DECISIVAcaption id="attachment 799618" align="alignnone" width="300" Koulibaly (getty images)/captionIl presidente azzurro ha sempre sparato alto per il suo centrale. Koulibaly potrebbe lascare Napoli solo per un'offerta da almeno 65 milioni di euro, una cifra piuttosto alta per molti club. Non per il Manchester City però che dopo Ferran Torres e Aké vogliono aggiungere un altro tassello alla difesa. Il club inglese ha seguito l'ex Genk per molto tempo e ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Manchester City, le spese folli di Guardiola: più di 300 milioni di sterline in difensori Sport Fanpage Bale-Real, strappo definitivo: per lui non c'è più posto nemmeno in panchina

L’ultima apparizione in campo il 24 giugno contro il Maiorca, poi il nulla. Mentre gli altri sudavano e lottavano in campo per concludere questa anomala stagione nel caldo torrido di luglio, Gareth Ba ...

Real Madrid, Bale non convocato per il Manchester City

Sembra ormai arrivata definitivamente al capolinea l’avventura di Gareth Bale al Real Madrid. Il giocatore, sceso in campo l’ultima volta in uno spezzone di partita il 24 giugno, è andato in tribuna p ...

