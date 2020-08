Il grillino Di Stefano si bea dell’errore e “ingrassa dentro una sana ignoranza italiana”(video) (Di giovedì 6 agosto 2020) “Wow, pare che oggi io sia popolare”. Dopo la clamorosa gaffe su Beirut e gli “amici libici” , Manlio Di Stefano si è giustificato («Ero stanco») quasi beandosi: “Credetemi, io sono felice che qualcuno goda a sentirsi migliore di me: se posso evitargli lo psicologo con così poco è un bene. Sono felice persino che giornali ormai dimenticati dai lettori trovino qualche click tra gli haters della rete”. “Canzone sbagliata”, il tormentone s’addice a Di Stefano Insomma, è felice dello scivolone su una materia che dovrebbe conoscere come le sue tasche. Il grillino è così diventato l’emblema del tormentone dell’estate, “Canzone sbagliata“. Ascoltatela e dite se non è perfetta per la ... Leggi su secoloditalia

LegaSalvini : 'AMICI LIBICI', LA TREMENDA GAFFE DI #DISTEFANO SU #BEIRUT. IL SOTTOSEGRETARIO GRILLINO IMPALLINATO SUI SOCIAL - SecolodItalia1 : Il grillino Di Stefano si bea dell’errore e “ingrassa dentro una sana ignoranza italiana”(video)… - GabryContessa : @AndreaLompio53 e di stefano l'hai letto?? ??????????????? (naturalmente grillino, con l'aggravante di essere sottoseg… - summo_t : Di Stefano é un Grillino - FilippoCarmigna : I libanesi diventano amici libici. Le comiche al ministero degli Esteri -