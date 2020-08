Il grande Pupo, ha festeggiato i 40 anni di “Su di noi” lanciando un nuovo brano (Di giovedì 6 agosto 2020) In occasione dei 40 anni dalla hit “Su di noi”, una delle canzoni più significative della sua prolifica carriera. Ieri sera Pupo è stato il protagonista assoluto di un concerto con le canzoni che lo hanno reso celebre nel mondo. Unica data di un tour mondiale annullato a causa Covid. La serata di Arezzo è stata un vero e proprio atto di amore. L’artista ha dedicato alla sua città natale, luogo del cuore che per lui è sempre stato rifugio, casa questo evento. Uno spettacolo ricco di sorprese tra cui, anche l’attesissimo lancio del nuovo singolo Avere vent’anni. A quattro anni dall’uscita del suo ultimo album di inediti, l’artista è tornato a far parlare di sé. Dopo “Il rischio enorme ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Avere Vent’Anni, il nuovo singolo di Pupo 40 anni dopo Su Di Noi

Si intitola Avere Vent’Anni il nuovo singolo di Pupo e arriverà in radio e negli store digitali venerdì 7 agosto. 40 anni dopo l’uscita di Su Di Noi, Pupo festeggia con un grande concerto-evento nella ...

