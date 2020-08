Il governo pubblica gli atti del Cts. Ma è l’ennesima farsa (Di giovedì 6 agosto 2020) Il governo ha deciso di pubblicare i documenti del Comitato tecnico-scientifico, contro la cui diffusione s'era apposta l'Avvocatura dello Stato, adducendo addirittura motivazioni di ordine pubblico. A ragion veduta: dal verbale del 7 marzo, s'è scoperto che gli scienziati volevano chiusure differenziate e che avrebbero lasciato in attività negozianti, bar e ristoranti anche nelle zone rosse. Il governo, invece, ha optato per il lockdown totale e generalizzato. Una scelta che ha ammazzato l'economia e che, peraltro, non ha impedito che il virus si diffondesse al Sud (verso il quale masse di fuori sede erano scappate proprio sulla scia delle indiscrezioni sulla serata della Lombardia). Peraltro, molti documenti rimangono segreti e non ce n'è nemmeno uno che si occupi del tema della zona rossa nella ... Leggi su nicolaporro

matteosalvinimi : Quando torneremo al governo nostro obiettivo sarà riportare la Penitenziaria sotto il Ministero dell'Interno come C… - giorgio_gori : Lo so, ha 84 anni. Ma la competenza e la lucidità con cui Sabino #Cassese parla dei guai della pubblica amministraz… - sbonaccini : #sanitàER NUOVO OSPEDALE di CESENA, dal Governo 156 MLN per la REALIZZAZIONE. Da @RegioneER altri 12 per la PROGET… - Marco_Bello1 : RT @Keynesblog: E' stato un errore rendere pubblici i documenti del #ComitatoTecnicoScientifico. I sovranisti, sulla base di una lettura fa… - ALan__61 : @CottarelliCPI Il fatto che sono solo una parte è peggio averla data: significa che decide il governo come addomest… -

Ultime Notizie dalla rete : governo pubblica Il governo pubblica gli atti del Cts. Ma è l’ennesima farsa Nicola Porro Assembramenti per la visita teatina di Salvini, i 5 stelle accusano: "Voti più importanti della salute pubblica"

Scoppia la polemica politica sulla visita di Matteo Salvini a Chieti che, come era prevedibile, ha portato alla villa comunale centinaia di sostenitori del leader della Lega. "La salute pubblica viene ...

Desecretati i pareri del Cts: il 28 febbraio gli esperti giudicavano il Fvg non a rischio

Per il comitato tecnico scientifico il Fvg era "regione in cui non si sono verificati casi con modalità di trasmissione non note", ritenendo non utili misure particolarmente restrittive UDINE. Divieto ...

Scoppia la polemica politica sulla visita di Matteo Salvini a Chieti che, come era prevedibile, ha portato alla villa comunale centinaia di sostenitori del leader della Lega. "La salute pubblica viene ...Per il comitato tecnico scientifico il Fvg era "regione in cui non si sono verificati casi con modalità di trasmissione non note", ritenendo non utili misure particolarmente restrittive UDINE. Divieto ...