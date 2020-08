Il governo ha desecretato solo metà dei documenti del Cts. Ora tiri fuori anche quelli sulla mancata zona rossa (Di giovedì 6 agosto 2020) Cts, ora il governo renda accessibili anche i verbali sulla mancata zona rossa in Val Seriana N.12 del 28 febbraio, n.14 del primo marzo, n.21 del 7 marzo, n.39 del 30 marzo e n.49 del 9 aprile: sono i cinque atti del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) che la fondazione Luigi Einaudi ha reso pubblici oggi dopo che il governo ha accettato di desecretarli in seguito a mesi di richieste, appelli e ricorsi giudiziari. Una battaglia condotta anche da noi di TPI, che a partire da aprile abbiamo inviato al governo pec e avanzato richieste scritte e verbali – durante ogni conferenza stampa della Protezione Civile – per conoscere le evidenze in base a cui il governo ha preso le decisioni cruciali per il Paese ... Leggi su tpi

aldo_rovi : #StaseraItalia avvisate il Ministro Provenzano che, il (s)governo di cui fa parte, non ha desecretato tutti i verba… - FlisiMaura : RT @DavelloStefano: #Speranza si vanta di aver desecretato i verbali delle riunioni del #Cts. Ma non sono tutti. Mancano le discussioni re… - Livia_DiGioia : RT @iltrumpo: Sono passate già diverse ore da quando il governo ha desecretato gli atti relativi all’emergenza covid e siamo ancora vivi.… - arquer12 : RT @DavelloStefano: #Speranza si vanta di aver desecretato i verbali delle riunioni del #Cts. Ma non sono tutti. Mancano le discussioni re… - terryk953 : RT @DavelloStefano: #Speranza si vanta di aver desecretato i verbali delle riunioni del #Cts. Ma non sono tutti. Mancano le discussioni re… -