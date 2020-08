È il giorno dopo l'Apolicasse. Hariri: "Hanno ucciso Beirut" (Di giovedì 6 agosto 2020) Chiara Clausi La palla di fuoco ha causato 135 morti e 5mila feriti. Decine i dispersi, 300mila gli sfollati. Ospedali in tilt Beirut si È risvegliata il giorno dopo l'Apocalisse. La deflagrazione di martedì ha sconvolto l'intera città, ha ucciso almeno 135 persone e ne ha ferite 5mila. Ci sono ancora decine di dispersi, sotto le macerie. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per due settimane. Le forze di sicurezza Hanno sigillato una vasta area intorno al luogo del disastro e i soccorritori Hanno cercato per tutta la giornata corpi e sopravvissuti sotto le macerie, mentre le barche perlustravano le acque al largo della costa. Ma alla sera la macchina dei soccorsi si È dovuta fermare, ... Leggi su ilgiornale

