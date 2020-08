Il Giffoni Opportunity arriva a Genzano di Roma (Di giovedì 6 agosto 2020) Quest’anno Giffoni Opportunity, in occasione del suo cinquantennale, ha deciso di diffondere la sua magia in giro per l’Italia. Il festival internazionale di cinema per bambini e ragazzi, infatti, darà la possibilità a 2400 giovani di partecipare attivamente alla sua cinquantesima edizione tramite la creazione di Hub in alcuni comuni in Italia e all’estero. Uno dei prescelti è Genzano, un piccolo comune in provincia di Roma che ospiterà 14 giurati del luogo dal 18 al 29 agosto. All’interno di questi hub, i ragazzi saranno divisi per fasce d’età nelle tre giurie “Generator” del festival (+13,+16 e +18) e avranno la possibilità di visionare i film in concorso e confrontarsi su di essi. “Sui nostri profili social Facebook e Instagram ... Leggi su ilcorrieredellacitta

