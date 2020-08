Il ds Ghinassi si presenta: “La Juve Stabia come il Real Madrid, ho tanto entusiasmo” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSotto l’aspetto emotivo, Filippo Ghinassi, il nuovo ds della Juve Stabia, capita a fagiolo. Perchè ha tanto entusiasmo e a pochi giorni dalla cocente delusione per la retrocessione in terza serie, le sue parole fanno pensare positivamente al futuro prossimo delle zebrette. “Ho motivazioni a mille, come se fossi arrivato al Real Madrid o al Boca Juniors – ha esordito l’ex diesse dell’Imolese – anche se ho riscontrato un ambiente segnato dalla retrocessione. Si respira aria di delusione, una piazza che soffre anche perchè durante il lockdown nessuno avrebbe pronosticato un crollo così verticale. Ma è giusto che l’ambiente sia deluso, è segno d’amore nei ... Leggi su anteprima24

