Il Covid toglie a Cervia 1,3 milione di presenze e 49 milioni di euro, se va bene (Di giovedì 6 agosto 2020) CERVIA (Ravenna) – Per l’effetto-covid nella stagione balneare 2020 a Cervia si attendono complessivamente 312.000 arrivi “domestici” in meno, una riduzione di 1.300.000 di presenze e il calo del 49% del fatturato per gli alberghi. A dirlo, lo studio effettuato da Nomisma “Turismo and Lockdown, progetto Riviera 2020” che ha consentito di creare un modello di scenario sull’impatto del Covid-19 sulla filiera del mare di Cervia. Leggi su dire

A “quel paese” si continua a sognare. Colobraro è più forte della jella e anche del Covid. La X edizione del meraviglioso viaggio tra “Magico e Fantastico” è pronta a regalare un nuovo “sogno”. Il ...

Le misure ticinesi prorogate fino al 24 agosto

L'Ufficio federale della sanità pubblica ha rivisto alcune sue posizioni nell'ambito della gestione della pandemia in Svizzera. La donne incinte sono state inserite nei gruppi più a rischio, al pari d ...

