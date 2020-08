Il Covid in Europa e il ritorno a scuola (Di giovedì 6 agosto 2020) Le scuole riapriranno nei termini indicati, quindi a settembre si torna regolarmente in classe. Non era scontato che si potesse mantenere questo impegno. La ministra Lucia Azzolina ha resistito a un procedimento di sistematica demolizione di tutto ciò che proponeva o semplicemente accennava. E’ un t Leggi su ilfoglio

