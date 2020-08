Il consigliere (ex grillino) del municipio a Roma e l’omosessualità causata dai vaccini (Di giovedì 6 agosto 2020) Massimiliano Quaresima, consigliere ex M5S del XII municipio a Roma, durante un intervento in consiglio ha affermato che l’aumento dei casi di omosessualità è dovuto alle vaccinazioni Il consigliere (ex grillino) del municipio a Roma e l’omosessualità causata dai vaccini Il primo a raccontare la storia è stato Aurelio Mancuso su Facebook: “Sembrerebbe, che un tal Massimiliano Quaresima, capogruppo del gruppo misto (ex grillino) del XII municipio di Roma abbia tenuto un intervento in Consiglio, affermando che occorre riflettere bene sulla scelta di aver eliminato l’omosessualità dalle malattie mentali. Ha poi proseguito con: ... Leggi su nextquotidiano

Massimiliano Quaresima, consigliere ex M5S del XII municipio a Roma, durante un intervento in consiglio ha affermato che l'aumento dei casi di omosessualità è dovuto alle vaccinazioni Il primo a racco ...