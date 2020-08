Il cittadino tunisino positivo al Coronavirus che fugge dall’ospedale e va in stazione a Rovigo (Di giovedì 6 agosto 2020) Un cittadino tunisino è scappato dal reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Rovigo, dov’era ricoverato in quanto positivo. Rintracciato in meno di un’ora dagli agenti alla stazione di Padova, è stato denunciato per epidemia colposa e mancata osservanza di un ordine legalmente dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. Poi è stato riportato in ospedale. Il cittadino tunisino positivo al Coronavirus che fugge dall’ospedale e va in stazione a Rovigo La storia la racconta oggi il Corriere del Veneto e parla di un uomo di 33 anni residente a Rubano in provincia di Padova che era stato ... Leggi su nextquotidiano

